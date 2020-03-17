Москва, , 12:57 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между РФ и Республикой Зимбабве о выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Речь идет о двух-трех людях в год», — отметил замглавы Минюста Михаил Гальперин.

Всего на консульском учете в стране находятся 174 гражданина РФ.

Каждая сторона обязуется в соответствии с положениями договора выдавать по запросу другой стороне лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу. При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

Выдача не осуществляется, если запрашиваемая сторона считает, что выдача данного лица может причинить ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Договор подписан в Москве 15 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ратифицировала договор между РФ и Нигерией о правовой помощи