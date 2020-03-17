Душанбе, , 12:56 — REGNUM Гражданам Таджикистана рекомендовано не ездить в Россию. С соответствующим обращением выступило министерство иностранных дел Таджикистана.

МИД страны проинформировал граждан о введённом в России запрете на въезд иностранных граждан с 18 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса нового типа.

В сообщении ведомства разъяснены и подробности введённого запрета, а также перечислены исключения: «Ограничение на въезд в данную страну не будет применяться в отношении водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных судов и поездов, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска и прибывающих в Россию в связи со смертью близкого родственника».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа правительство России приняло решение об ограничении на въезд в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая 2020 года.

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