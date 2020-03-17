Москва, 17 марта 2020, 12:48 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между РФ и Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. При этом прописывается, что в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.
Договор подписан в Москве 26 января 2018 г.