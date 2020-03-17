Москва, , 12:42 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому пенсионеры-опекуны смогут рассчитывать на индексацию пенсий и не будут считаться работающими пенсионерами, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, перестанут считаться работающими пенсионерам. С 1 июля 2020 года им будет положена индексация пенсий.