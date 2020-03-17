Москва, , 12:40 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о полномочиях государственной охраны (ФСО), передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Органы госохраны наделяются правом определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны, а также принимать в соответствии с федеральным законодательством решения об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов и обеспечивать соблюдение установленных ограничений для таких зон.

Закон наделяют сотрудников ФСО правом применять боевую технику в порядке, определяемом правительством РФ.

Нормы предусматривают право ФСО применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены не только федеральным законом «О государственной охране», но и другими нормативными правовыми актами РФ.

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