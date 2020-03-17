Варшава, , 12:34 — REGNUM Заседание кабинета министров — правительства Польши, назначенное на 17 марта не состоится из-за того, что у одного из министров выявлен положительный результат исследования на коронавирус. О своём решении отменить заседание сообщил президент Польши Анджей Дуда.

«У одного из министров в правительстве, господина министра Михала Воза был положительный результат исследования, то есть он инфицирован коронавирусом. Я принял решение, что сегодняшнее заседание кабинета министров не состоится. Скорее всего, заседание будет перенесено на завтра», — передаёт слова президента «Польское радио».

17 марта должно было состояться заседание кабинета министров, на котором предполагалось рассмотреть подготовленный правительством пакет мер по поддержке предпринимателей.

По словам президента, обнаружение положительного результата по коронавирусу у министра окружающей среды Польши Михала Воза вызвала «необходимость проведения всех необходимых процедур в отношении всех лиц, контактировавших с министром».

«После консультаций с министром здравоохранения, главным санитарным инспектором, господином премьер-министром, которые продолжались вчера ночью, я принял решение о том, что сегодня заседание Кабмина не состоится из соображений безопасности всех участников, принимая во внимание необходимость проведения процедур. Вероятно, заседание будет перенесено на завтра, но окончательное решение будет принято сегодня в течение дня. Процедуры должны быть проведены», — сказал Дуда.