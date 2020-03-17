Москва, , 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Речь идет о санкциях за такие статьи КоАП, как нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования, вмешательство в работу комиссий.

Предусмотрено наказание и для нерадивых членов участковых избирательных комиссий.

Также устанавливаются санкции за отказ предоставлять печатные площади и эфирное время для информирования участников общероссийского голосования, ответов на вопросы граждан, обнародования решений и актов избирательной комиссии.

Одновременно вводится наказание за непредставление в установленный федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений в раздел «Сведения о трудовой деятельности» индивидуального лицевого счета. Эта норма вступает в силу с 1 января 2021 года.

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