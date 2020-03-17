Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Парламентарии не устанавливают новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Изменения вносятся в статьи 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов голосования», 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ. Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.

Конституционный суд накануне признал соответствующими действующему Основному закону страны поправки к Конституции, принятые Госдумой и одобренные Совфедом. Изменения поддержали все регионы России. Президент РФ указом назначит дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Раньше речь шла о дате 22 апреля 2020 года.

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