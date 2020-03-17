Рига, , 12:52 — REGNUM Посол Польши Моника Михалишина вызвана в МИД Латвии для обсуждения ситуации с латвийскими гражданами, которые не могут вернуться на родину через польскую территорию. Об этом глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс написал 17 марта в Facebook.

Жители Латвии попали на германско-польской границе в огромную очередь, возникшую в связи с решением польских властей закрыть границу из-за коронавируса. С Михалишиной власти хотят обсудить способы возвращения латвийцев домой.

«К сожалению, пока не удалось найти эффективного решения, несмотря на усилия», — написал Ринкевичс.

Ранее в МИД сообщали о 550 гражданах, которые не могут вернуться в Латвию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Польша ввела особое положение на границе из-за опасности распространения коронавируса. Это привело к возникновению многокилометровых пробок возле пунктов пропуска.

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