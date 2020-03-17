Москва, , 12:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетом работу парламентариев в сфере борьбы с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Главный приоритет — борьба с коронавирсом. Нам необходимо сделать все, чтобы через законодательное решение обеспечить принятые решения правительства, координационного совета, который во главе с премьером создан и каждый день принимает определенные решения, зачастую они требуют изменений в законодательстве», — сказал Володин.

Он указал на то, что в повестку заседания ряд таких проектов закона включен в приоритетном порядке, чтобы они были рассмотрены в течение недели.

Однако скорость не будет влиять на качество работы, подчеркнул спикер Госдумы.