Киев, , 12:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно потребовал принять закон об открытии рынка земли. Об этом заявил бывший глава национального банка Украины, бывший вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов 17 марта в своём telegram-канале.

«Говорят, Зеленский резко говорил с [Дмитрием] Наталухой (глава комитета по экономике) при всех депутатах и потребовал от него отказаться от большинства правок и принять закон… Иначе нельзя рассчитывать на безвозвратную финансовую помощь МВФ», — рассказал он.

Арбузов отметил, что теперь фракция «Слуга народа» трещит по швам, и предположил, что из неё вскоре начнут выделяться отдельные группы депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский потребовал от экономического блока правительства провести переговоры с МВФ по поводу выделения финансовой помощи Украине для борьбы с инфекцией COVID-19.

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