Киев, 17 марта 2020, 12:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно потребовал принять закон об открытии рынка земли. Об этом заявил бывший глава национального банка Украины, бывший вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов 17 марта в своём telegram-канале.
Арбузов отметил, что теперь фракция «Слуга народа» трещит по швам, и предположил, что из неё вскоре начнут выделяться отдельные группы депутатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский потребовал от экономического блока правительства провести переговоры с МВФ по поводу выделения финансовой помощи Украине для борьбы с инфекцией COVID-19.
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