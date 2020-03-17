Новосибирск, , 12:10 — REGNUM Суд обязал Министерство финансов РФ выплатить в качестве компенсации морального вреда экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко 300 тысяч рублей — за незаконное уголовное преследование, пишет «Коммерсантъ — Сибирь».

Напомним, в январе 2020 года в Октябрьский районный суд Новосибирска поступило два исковых заявления от Василия Юрченко — к Министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства по Новосибирской области. Юрченко требовал возместить моральный вред, причиненный «в результате незаконного уголовного преследования по ч. 2 ст. 286 УК РФ по факту «превышения должностных полномочий». За это он просил 3 335 000 рублей. Кроме того, экс-губернатор требовал возместить понесённые расходы на оплату услуг адвокатов — ещё 4 250 450 рублей.

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«Представитель Минфина заявил в судебном заседании, что считает эту сумму завышенной. Председательствующая в процессе судья удовлетворила исковые требования частично, взыскав с госказны 300 тыс. рублей, — уточняет СМИ. — Бывший глава региона также просит возместить ему затраты адвокатов в размере 4,2 млн рублей Этот иск пока не рассмотрен».

Напомним, что одно из дел в отношении Юрченко — о смене статуса земли — не дошло до суда. Спустя 2,5 года оно было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления».