Москва, , 12:00 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег от покупок чего-либо за границей, прежде всего недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Забудьте за рубежом что-либо покупать! Когда созреет ситуация, надо будет — тогда думайте об этом, а тем более недвижимость. Границы будут закрыты, вас не пустят туда на отдых, в это время там воришки у вас всё разберут за два-три года закрытия границ», — рассуждает Жириновский.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки вокруг коронавируса