Москва, , 11:55 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести уголовную ответственность или смертную казнь за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Сообщают, что полки пустые в России — какие пустые всё переполнено в России!.. Любые фальшивые сведения или провоцирующие панику — самое суровое наказание: как минимум тюремное заключение на 10 лет 15−20, пожизненно, а ещё лучше смертная казнь, публично — люди боятся, стресс», — предложил Жириновский.