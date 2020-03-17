Москва, , 11:54 — REGNUM Если убить Бога в человеке, исчезнет и свобода для его восхождения, чего и добивается враг рода человеческого, о котором многие болтают, но мало кто понимает, что это значит, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что он не является человеком религиозным, и не являются религиозными его дети и внуки, однако у него есть понимание особой ценности православного христианства как культурообразущего ядра России, без которого жизнь немыслима.

«Я только знаю, что вне этой авраамической религии и вне христианства культуры, в которой я живу, не существует. И я без этой культуры существовать тоже не могу. Поэтому все эти ценности, на которых она основана и находятся в ее ядре, для меня священны», — заявил Кургинян, отметив, что это только одна сторона вопроса.

С другой же стороны, он как кандидат физико-математических наук и специалист по некорректно поставленным задачам не понимает, как можно заниматься квантовой механикой и не читать работу Шредингера «Разум и материя». Если же ее прочитать эту работу, то оттуда совершенно определенно следует, что Бог есть.

«Я не знаю, как можно заниматься физикой и не знать, что Паули, который является лауреатом Нобелевской премии и великим физиком, работал вместе с Юнгом над проблемой Бога 12 лет… ничем другим не занимался. Я не понимаю, как можно быть физиком и не понимать, что Эйнштейн сказал: «Я хочу знать мысли Бога, всё остальное — ерунда» или что он сказал: «Старик не играет в кости, у него другие виды на это», — продолжил эксперт.

Главным же, по его словам, является то, что очень многие люди не понимают значение понятия «Враг человечества». В религиозном понимании этот враг и есть Сатана, но и великий немецкий писатель Томасс Манн говорил, что фашизм и есть враг человечества и именно на основе противостояния ему нужно объединяться с коммунизмом.

«Он увидел в Гитлере (об этом написан роман «Доктор Фаустус») врага человеческого, с которым сражался советский солдат, и никто кроме него не решился по-настоящему сражаться и принести колоссальные жертвы, чтобы загнать назад этого врага человечества. Сейчас он вылезает снова. Я не понимаю, как можно не чтить Бога, который сказал, что человеку дарована свобода воли! Какая свобода без Бога?! Что имеется в виду?» — отметил Кургинян.

По его словам, как только исчезает Бог в любом его понимании, исчезает и «свобода для», свобода восхождения человека, которая объединяла всех людей в единое человечество. И неважно, к Богу он восходит или к Человеку с большой буквы. И как только эта свобода исчезает, наступает постмодернистский ужас.

Кургинян также заявил, что существует ли Бог, как его представляют традиционные религии — это вопрос отдельный, однако современная физика с «Теорией струн», где существуют многомерные пространственные плоскости и множество измерений, которые недоступны для фиксации органами восприятия человека, где может существовать всё что угодно.

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