Москва, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM Если убить Бога в человеке, исчезнет и свобода для его восхождения, чего и добивается враг рода человеческого, о котором многие болтают, но мало кто понимает, что это значит, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что он не является человеком религиозным, и не являются религиозными его дети и внуки, однако у него есть понимание особой ценности православного христианства как культурообразущего ядра России, без которого жизнь немыслима.
С другой же стороны, он как кандидат физико-математических наук и специалист по некорректно поставленным задачам не понимает, как можно заниматься квантовой механикой и не читать работу Шредингера «Разум и материя». Если же ее прочитать эту работу, то оттуда совершенно определенно следует, что Бог есть.
Главным же, по его словам, является то, что очень многие люди не понимают значение понятия «Враг человечества». В религиозном понимании этот враг и есть Сатана, но и великий немецкий писатель Томасс Манн говорил, что фашизм и есть враг человечества и именно на основе противостояния ему нужно объединяться с коммунизмом.
По его словам, как только исчезает Бог в любом его понимании, исчезает и «свобода для», свобода восхождения человека, которая объединяла всех людей в единое человечество. И неважно, к Богу он восходит или к Человеку с большой буквы. И как только эта свобода исчезает, наступает постмодернистский ужас.
Кургинян также заявил, что существует ли Бог, как его представляют традиционные религии — это вопрос отдельный, однако современная физика с «Теорией струн», где существуют многомерные пространственные плоскости и множество измерений, которые недоступны для фиксации органами восприятия человека, где может существовать всё что угодно.
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