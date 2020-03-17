Киев, 17 марта 2020, 11:53 — REGNUM Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины стал Игорь Петрашко, сообщил 17 марта парламентский телеканал «Рада».
Представление о назначении внёс премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Решение одобрили 243 депутата Верховной рады.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада назначила нового генерального прокурора Украины. Им стала и.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.
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