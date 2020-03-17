Сеул, , 11:39 — REGNUM 17 марта представители МИД Южной Кореи, Китая и Японии провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан совместно с Сигэки Такидзаки и У Цзян Хао обсудили ситуацию с коронавирусом в каждой стране, обменялись мнениями относительно направлений трехстороннего сотрудничества в борьбе с COVID-2019 и активизации трех‑ и двухсторонних обменов.

Представители трех стран также договорились поддерживать контакты и провести в ближайшее время переговоры на уровне министров иностранных дел.