Тбилиси, , 11:32 — REGNUM

Всем гражданам, которые прибывают в Грузию из опасных с точки зрения распространения коронавируса зон, при желании минздрав Грузии готов предоставить возможность для прохождения самоизоляции вместо карантина. Информацию со ссылкой на министерство беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии распространяет официальный правительственный сайт по превенции коронавируса https://stopcov.ge/

Хотя Грузия закрыла свои границы для иностранных граждан и оставила лишь некоторые исключения для определенной категории лиц, в страну продолжают прибывать граждане Грузии, находящиеся в тех или иных опасных зонах. Тем, у кого признаки инфекции не отмечаются, въезде в страну рекомендуется режим самоизоляции, а граждан с определенными признаками помещают в карантин. Требование прохождения карантина у многих вызывает протест, часть помещенных в карантин граждан пытается самовольно покинуть территорию, и их приходится возвращать подключенной к мониторингу полиции.

Минздрав разработал для прибывающих в страну граждан специальную форму, в которой они вместо карантинной зоны могут потребовать предоставления им самоизоляции. Форму желающие должны заполнить за три дня до прибытия в страну, указав свои личные данные, адрес помещения, где будут проходить самоизоляцию, и информацию о контактном лице. На основании этой заявки сотрудники министерства проверят и оценят помещение для самоизоляции и в случае соответствия его необходимым требованиям сообщат об удовлетворении заявки. Потребовать самоизоляции могут и помещенные в карантин лица. Но и за всеми, кто помещен или будет переведен на такой режим, минздрав и подразделения МВД будут осуществлять строгий мониторинг, говорится в сообщении.

По данным на утро 17 марта, в течение вчерашнего дня новых случаев коронавируса в Грузии не выявлено. Всего фиксируется 33 подтвержденных случая. Но число находящихся в карантине лиц резко возросло и превысило 1000 человек, тогда как еще вчера их было немногим более 600. В стационарах под наблюдением врачей остаются еще 64 человека.

Вместе с тем, минздрав Грузии сообщает о двух первых выздоровевших от коронавируса пациентах, один из которых выписан и должен пройти через режим самоизоляции, и еще одного планируют выписать сегодня.