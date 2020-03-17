Джакарта, , 11:29 — REGNUM Правительство Индонезии через национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса в стране до 29 мая 2020 года, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что продление статуса чрезвычайного положения в Индонезии обусловлено вспышкой коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что его правительство призвало британских граждан не посещать Индонезию какое-то время в связи с распространением вируса COVID-19.

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