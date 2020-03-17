Москва, , 11:26 — REGNUM Законопроект, направленный на снижение цен на лекарства, вносят в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов.

Предлагается установить ограничения в размере 5% на премию аптечным сетям за продажу препаратов.

«По аналогии с ретейлом, мы установили правило, по которому поставщики любой продукции в торговой сети не могут платить премию торговым сетям более 5% от стоимости товара. На сегодняшний день отечественные товаропроизводители лекарств иногда платят аптекам, аптечным сетям до 30% от стоимости лекарства, именно это влияет потом на отпускную цену лекарства. Мы предлагаем 5% для того, чтобы цены на лекарства в аптеках не росли», — сказал Миронов.