Киев, , 10:53 — REGNUM Украина приостановила работу контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в районе Крыма, сообщила 17 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В сторону Крыма будут пропускать только граждан Украины, чьё место жительства находится на территории Крыма. Аналогично впускать на территорию Украины будут тех, чьё место жительства находится на Украине.

«Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий», — сказано в сообщении.

Въезд на Украину граждан других стран и лиц без гражданства будет происходить по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что обратится к федеральным властям с просьбой закрыть участок границы РФ с Украиной.

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