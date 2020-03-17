Москва, , 10:46 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука по делу о нападении на российское посольство в Киеве, сообщили 17 марта в пресс-службе суда.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосийчуку было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Также СКР предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко за нападение на российское посольство. По данным следствия, 6 марта 2016 года он принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых он совместно с другими участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства.