Москва, 17 марта 2020, 10:45 — REGNUM Современная западная элита совершенно диктаторским способом навязывает западной цивилизации антигуманистические нормы и восхваление сексуальных и иных перверсий, которые прямо противоречат классическим западным ценностям, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
На сегодняшний день классическая Европа прогресса и гуманизма, традиционных гуманистических ценностей в рамках классической западной культуры полностью отсутствует, а ее место заняло нечто другое. И когда российские западники продолжают говорить, что нужно продолжать вписывать в Запад, встает вопрос, в какой именно и во что?
Все моральные ценности, на которых держалось не только христианство, но и христианская авраамическая культура уничтожается полностью. В частности, для этого используют и обезумевших феминисток, которые яростно борются с патриархатом и всеми вытекающими из него гуманистическими основаниями современной культуры и морали.
По его словам, можно только констатировать, что имеет место разворачивание нового проекта, на который группа экспертов «Центра Кургиняна» обращала внимание еще двадцать лет назад. А в ответ все говорили, что это какие-то маргинальные малые группы постмодернистов, которые ни на что почти не влияют.