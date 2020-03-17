Москва, , 10:45 — REGNUM Современная западная элита совершенно диктаторским способом навязывает западной цивилизации антигуманистические нормы и восхваление сексуальных и иных перверсий, которые прямо противоречат классическим западным ценностям, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

На сегодняшний день классическая Европа прогресса и гуманизма, традиционных гуманистических ценностей в рамках классической западной культуры полностью отсутствует, а ее место заняло нечто другое. И когда российские западники продолжают говорить, что нужно продолжать вписывать в Запад, встает вопрос, в какой именно и во что?

«В то, что было, или в то, что есть? Оно же под прямым углом находится одно к другому… Помните у Энгельса «семья, частная собственность и государство»? Семья считалось сутью буржуазного классического общества. Сейчас она разрушается всячески всеми способами, которыми только можно… Эти способы наращиваются, они применяются последовательно, при чем совершенно диктаторским способам», — заявил Кургинян.

Все моральные ценности, на которых держалось не только христианство, но и христианская авраамическая культура уничтожается полностью. В частности, для этого используют и обезумевших феминисток, которые яростно борются с патриархатом и всеми вытекающими из него гуманистическими основаниями современной культуры и морали.

«Они пишут «да здравствуют ведьмы!», «убивай мужчин!» и так далее и так далее и тому подобное. То есть это Вальпургиева ночь этого ведьмовства, она разыгрывается уже не с малыми в тысячи людей, а с огромными группами, которые воют, бесчинствуют, и которые фактически говорят о том, что Запад каким-то странным образом сам себя уничтожил в том виде, в котором он существовал как тем не менее государство христианских ценностей», — продолжил эксперт.

По его словам, можно только констатировать, что имеет место разворачивание нового проекта, на который группа экспертов «Центра Кургиняна» обращала внимание еще двадцать лет назад. А в ответ все говорили, что это какие-то маргинальные малые группы постмодернистов, которые ни на что почти не влияют.

«На самом деле — это гигантский проект, в основе которого лежит конец истории, конец гуманизма, конец проекта «Человек» как таковой, постправда. Идут колоссальные процессы, которые маркируются этими как бы крохотными изменениями», — продолжил эксперт.