Джакарта, , 10:40 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Оуэн Дженкинс заявил, что его правительство призвало британских граждан не посещать Индонезию какое-то время в связи с распространением вируса COVID-19, сообщает Antara.

Посол пояснил, что правительство Индонезии наращивает усилия по борьбе с распространением коронавирусом.

«Эти усилия включают в себя несколько мер, которые могут повлиять на поездки из Великобритании, например, туристы должны быть изолтрованы по прибытии в Индонезию», — отметил Оуэн Дженкинс.

Тем временем, британских граждан, которые находятся в Индонезии, призвали сохранять спокойствие и продолжать следить за развитием ситуации.

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