Сухум, , 10:41 — REGNUM Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье отложены из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире. Об этом 16 марта рассказал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

«Участники дискуссий не могут принять в нем участие из-за ситуации с коронавирусом», — приводят слова дипломата журналисты ТАСС. Кове также отметил, что новая дата проведения встречи не назначена.

Стоит отметить, что Женевские дискуссии — это площадка, на которой возможен диалог между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Она действует с 2008 года. Тогда грузинская армия совершила нападение на южноосетинских жителей, а Россия вмешалась в конфликт, пресекла этот акт агрессии, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Дискуссии в Женеве теперь позволяют встретится сторонам конфликта. Очередная встреча сторон при участии представителей России, США, Евросоюза, ООН и ОБСЕ должна была пройти м 31 марта по 1 апреля.