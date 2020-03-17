Иркутск, , 10:34 — REGNUM После утреннего перерыва сессия 28 сессия Законодательного собрания Иркутской области возобновилась. Депутаты большинством голосов избрали нового спикера. Как сообщает babr24, им стал единоросс Александр Ведерников, за него проголосовало 29 депутатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе открывшейся 28 сессии Иркутского краевого законодательного собрания спикер Сергей Сокол неожиданно заявил, что покидает свой пост и уезжает работать в Госдуму. Там он займёт место Ольги Баталиной (она назначена заместителем министра труда и социальной защиты). После этого известия народные избранники прервали сессию, чтобы в кулуарах обсудить вопрос о назначении нового главы.

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