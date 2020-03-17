Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Рекомендация воздержаться от посещения плавательных бассейнов и аквапарков включена в постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Этим же документом частным образовательным организациям — детским садам и школам — рекомендовано ввести свободное посещение занятий учащимися по решению их родителей или законных представителей. Частным школам рекомендовано использовать дистанционные технологии для учащихся по решению их родителей или законных представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 16 марта, режим свободного посещения был введен в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Петербурга. Школы начали переход на дистанционное обучение, однако возможность привести ребенка в школу сохраняется — школы не закрываются.

Губернатор Беглов поручил городским комитетам по образованию и культуре, а также районным администрациям обеспечить в подведомственных учебных заведениях свободное посещения занятий обучающимися по решению их родителей или законных представителей.

«В этих школах также должна быть обеспечена возможность дистанционного обучения», — отметили в пресс-службе Смольного.

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