Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM Несколько екатеринбугских депутатов возмутились после их обвинения спикером гордумы Игорем Володиным в «коммунальном лоббизме». Споры прошли на заседании думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата Михаила Вечкензина, он был обескуражен словами Володина. «Предоставьте документы, в противном случае я назову вас лжецом, прилюдно! Дайте немедленно!», — сказал парламентарий и добавил, что считает обвинения спикера клеветой.

Депутат Алексей Вихарев сказал, что высказывания Володина «в некоторой степени надуманны и голословны».

»Вы бессвязно наговорили, ни к селу ни к городу. Это пипец какой-то. Не спикер, а ужас», — отреагировал на слова спикера парламентарий Александр Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин обвинил Вихарева, Колесникова, Вечкензина и ещё одного депутата, Игоря Николаева, в принадлежности к «коммунальной фракции». Спикер считает, что группа депутатов занимается лоббизмом.

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