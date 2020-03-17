Москва, , 10:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать Государственную думу с Верховной радой Украины.

По словам главы государства, парламент является местом для дискуссий, а не «местом для драки и внутренних разборок, и самопиара».

«Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине либо где-то в другом месте?» — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и главой политсовета крупнейшей оппозиционной фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, посвященную идее создания парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.

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