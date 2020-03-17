Москва, , 10:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.

«Ничего подобного. Это не соответствует действительности», — сказал президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства также добавил, что политики, в том числе оппозиционные, должны не просто критиковать власть, но иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад. В любом государстве мира была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью. «И это очень хорошо, что такие люди есть», — заключил он.

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