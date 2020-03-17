Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM «Коммунальная фракция» в думе Екатеринбурга лоббирует свои интересы. С таким обвиненим в адрес ряда депутатов выступил спикер Игорь Володин на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Фракция заняла ключевые посты на многих позициях. Она лоббирует собственные коммерческие интересы», — сказал Володин.

Депутатская группа прикрывается самопиаром и заботой о горожанах, добавил спикер.

В состав «коммунальной фракции», по словам Володина, входят четверо депутатов: Алексей Вихарев, Александр Колесников, Дмитрий Николаев и Михаил Вечкензин. Они получили позиции в сферах школьного питания, ЖКХ, установке лифтов и городском общественном транспорте соответственно, считает председатель думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Володин получил новые полномочия. Теперь спикер может присутствовать на заседании каждой комиссии думы с правом решающего голоса.

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