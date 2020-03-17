Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Последние дни на границе России с Финляндией и Эстонией наблюдался ажиотаж, однако к утру вторника, 17 марта, когда в РФ начали действовать меры по недопущению распространения нового вида коронавирусной инфекции, ситуация на пограничных пунктах нормализовалась.

Так, согласно GoSwift с 17 марта в Эстонию имеют право въехать граждане и жители Эстонии, в том числе лица с временным видом на жительство или правом на проживание в Эстонии. Всем остальным — приезжающих в Эстонию на основании безвизового режима, шенгенской или эстонской визы въезд на территорию страны закрыт.

Однако есть исключения, перейти границу смогут здоровые иностранцы, непосредственно участвующие в перевозке товаров и сырья, оказывающие медицинскую помощь или другие неотложные услуги и сотрудники иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений или члены их семей или иностранцы, прибывающие в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.

«В порядке исключения Департамент Полиции и Пограничной охраны может разрешить въезд в Эстонию иностранцу без симптомов, который является:

прямым потомком (т.е. родители и их предки) или восходящим родственником (дети и их потомки) или супругом (ой) гражданина Эстонии или лицом, имеющим удостоверение личности или вид на жительство в Эстонии; допуск оправдан в порядке исключения, например, когда мать и ребенок с визой находятся в разных странах», — уточняется на сайте.

Что касается данных на текущее время, то в электронной очереди значатся на сегодня 20 машин, а вживую через границу проходит лишь одно легковое авто.

В свою очередь на пограничных пунктах России и Финляндии отмечается небольшой интерес граждан обеих стран. Согласно данным сайта «На границе.ру», в 9 часов утра вторника, 17 марта на МАПП «Брусничное» отмечалось 25 авто. Остальные пропускные пункты пустые.

«Вяртсиля, никого, вообще никого… Такого еще не было. За 4 мин обе границы. Быстрее получается с Питера до Вяртсиля, через Хийтола, Ласанен, Алхо и Куконваара. По навигатору за 3.49 мин», — описал ситуацию на границе пользователь сайта по имен Павел.