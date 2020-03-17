Тирана, , 10:12 — REGNUM 16 марта премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал введенный Европейским союзом запрет на экспорт медицинского оборудования и медикаментов. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Рама заявил, что Европейский союз не может и не должен так поступать — лишать Западные Балканы доступа к рынку медицинского оборудования в условиях распространения коронавируса.

Албанский лидер заявил, что он намерен обсудить сложившуюся ситуацию с главой Европейской комиссии Урсулой ван дер Ляйен по телефону. В случае, если разговор не увенчается успехом, Албания объединится с другими странами региона для того, чтобы коллективно добиваться открытия Европейским союзом рынка медицинского оборудования для стран Западных Балкан (Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Косово и Албании).

Политик подчеркнул, что не известно, сколько времени продлится борьба с вирусом, а потому призвал сограждан запастись терпением.

Напомним, Албания является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз.

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