Москва, , 09:57 — REGNUM Законопроект о новой памятной дате — Дне разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ внесла в Госдуму Дума Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предлагается 9 октября отмечать День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Битва за Кавказ — одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны, отмечают авторы.

«Законодательное закрепление дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ как дня воинской славы увековечит память об этом важном историческом событии для будущих поколений граждан Российской Федерации, будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений между народами Кавказа, вместе принимавшими участие в боях с общим врагом», — указали парламентарии.