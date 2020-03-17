Улан-Батор, , 09:57 — REGNUM В Монголии 16 марта зафиксированы 3 новых случая пневмонии коронавируса, — об этом сообщило Министерство здравохранения страны.

«Проведенное тестирование на наличие коронавируса дало положительный результат. Все трое заболевших являются гражданами Монголии, которые прибыли чартерным рейсом из Южной Кореи и Германии», — сообщало Министерство здравохранения.

Таким образом, в Монголии общее число случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось до четырех.

Первый случай в стране был зафиксирован 10 марта — анализ, проведенный у гражданина Франции, который работает в Монголии, дал положительный результат. Как сообщало Министерство здравоохранения, состояние здоровья француза оценивается как стабильное.

Отметим, в связи с обнаружением инфекции коронавируса у граждан, прибывших из Южной Кореи, с 17 марта 2020 года Посольство Республики Корея и его консульское отделение в Монголии приостанавливают свою работу. Услуги, связанные с выдачей доверенностей и регистрацией граждан, будут осуществляться через электронную почту.