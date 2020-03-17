Липецк, , 09:54 — REGNUM В Липецке 16 марта началось судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора областного Фонда капитального ремонта Александра Козина, сообщил портал Most.tv.

По версии следствия, в 2013 и 2014 годах Козин оформил два кредита на общую сумму 35 миллионов рублей, введя сотрудников банка в заблуждение относительно стоимости заложенного имущества. Он выплатил около 4,5 млн рублей, а затем перестал погашать кредиты.

Сам Козин вину не признаёт, а его адвокат заявил об искажённых или неверно установленных фактах, которые содержатся в обвинительном заключении. По словам экс-главы фонда капремонта, кредит на него «повесили», а сам он при его оформлении не присутствовал.

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