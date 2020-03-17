Москва, , 09:57 — REGNUM Ветераны Латышского легиона СС могут быть причастны к нацистским преступлениям, это проверяет в настоящее время Следственный комитет России. Анкетные данные легионеров содержатся в историческом докладе, представленном ранее в Москве, сообщила 17 марта официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ведомство детально изучит доклад историков в рамках уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны, а также дела о реабилитации нацизма в отношении латвийского политического деятеля, бывшего легионера СС Висвалдиса Лациса. Более 50 человек, которые могут быть причастны к преступлениям против мирных советских граждан, проверяются в настоящее время СКР, пояснила она.

Петренко добавила, что среди этих лиц есть бывшие легионеры Латышского легиона СС.

Отметим, ранее в Москве был представлен доклад о 96 ветеранах латышского легиона СС, которые проживают в настоящее время в Латвии, США, Великобритании, Канаде, Австралии и Латинской Америке. Всего в живых осталось около 400 легионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года СКР возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против гражданина Латвии Висвалдиса Лациса. В 2017 году Лацис переиздал в Риге книгу с оправданием нацистских преступлений на территории бывшего СССР.

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