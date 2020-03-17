Сеул, , 09:42 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении тридцати шести стран Западной и Центральной Европы из-за быстрого распространения коронавируса нового типа в данных регионах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 16 марта представители министерства иностранных дел призвали граждан страны воздержаться от поездок в тридцать одну страну Шенгенского соглашения, среди которых Греция, Нидерланды, Дания, Германия, Италия, Франция, Финляндия, Венгрия, а также Великобритании, Монако, Ватикана, Сан-Марино и Андорры.

В МИД отметили, что данное решение было принято в связи с быстрым распространением вируса по данным странам и опасениями, что граждане Южной Кореи, при посещении вышеуказанных стран, могут заразиться коронавирусом.

Напомним, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страны, «черный» — запрет на посещение.