Москва, , 09:27 — REGNUM Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Нормы определяют круг участников экспериментальных правовых режимов, а также регулируют правоотношения, возникающие в связи с их установлением и реализацией — в том числе изменением, приостановлением, прекращением, мониторингом, оценкой эффективности и результативности.

Дается определение цифровым инновациям. Это новые или существенно улучшенные продукты (товар, результат выполнения работы, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по ряду направлений, с применением технологий, перечень которых утверждается правительством РФ.

Авторы намерены «придать гибкости механизму правового регулирования» указанной сферы общественных отношений — предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием устанавливать изъятия из отдельных требований законодательства, перечень которых будет определяться федеральными законами по мере выявления требований, препятствующих появлению и внедрению цифровых инноваций.

Правительство получит право определять взамен новые правила для определенного круга лиц, на определенное время и на определенной территории (если применимо) в рамках проведения эксперимента.

Авторы преследуют цель введение механизма апробирования нового нормативного правового регулирования в рамках экспериментального правового режима для его оценки на предмет возможности имплементации в законодательство Российской Федерации — при условии обеспечения гарантий охраняемым законом ценностям и стимулирования научно-технического прогресса, делают оговорку авторы законопроекта.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить субъекты РФ полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов региона в рамках своих полномочий по предметам ведения.

В сфере финансовых технологий Банк России предлагается наделить полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов с учетом особенностей, учитывающих специфику правового статуса ЦБ.

В целом же законопроект призван институционализировать проведение экспериментов в сфере цифровых инноваций путём создания общего механизма установления экспериментальных правовых режимов в этой сфере.

В правительстве отмечают, что механизм регуляторных «песочниц» активно применяется во многих зарубежных странах.