Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди по поводу нападений на американские базы. Об этом 16 марта говорится в заявлении госдепартамента США.

Дипломат подчеркнул, что власти Ирака должны более внимательно относиться к вопросам защиты личного состава коалиции, возглавляемой США и ведущей борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Помпео добавил, что все ответственные за нападения на американских военнослужащих должны понести наказание.

Напомним, на прошлой неделе иракская военная база Эт-Таджи, на которой располагаются американские военные, дважды подверглась ракетным ударам. В ходе противостояния погибли трое военных США.

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