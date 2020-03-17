Хартум, , 09:18 — REGNUM Совет Безопасности ООН может отозвать миротворцев из суданского Дарфура, об этом 17 марта сообщает Agence France-Presse.

Причиной подобного, возможного решения может стать значительное сокращение столкновений между повстанческими группировками.

«В Дарфуре количество вооруженных столкновений между повстанческими группировками сократилось, хотя и основные причины конфликта остались нерешенными», — говорится в совместном докладе ООН и Африканского союза.

Напомним, в настоящее время в суданском Дарфуре находятся порядка 7 тыс. 800 миротворцев ООН, если решение об их выводе будет принято, то они должны будут покинуть страну к концу октября 2020 года.

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