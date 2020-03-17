Сеул, , 09:20 — REGNUM 17 марта заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, с которым обсудил меры борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе диалога представитель Южной Кореи призвал заместителем госсекретаря США поддержать предложение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о проведении видеосаммита стран G20 по вопросам международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Он также отметил, что эпидемия вируса в Южной Корее идёт на спад и Сеул продолжает придерживаться карантинных мер, чтобы предотвратить «завоз» коронавируса из-за рубежа.

В свою очередь, Стивен Биган выразил благодарность южнокорейскому дипломату за предоставленную информацию, а также отметил, что усилия правительства Южной Кореи увенчаются успехом.