Челябинск, , 09:02 — REGNUM В Челябинской области идут поиски нового регионального уполномоченного по правам человека. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой, сообщает пресс-служба губернатора.

По его словам, подбор кандидатур идёт активно. Когда именно определится наиболее возможный кандидат, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний омбудсмен, Антон Шарпилов не проработал и трёх месяцев. Он ушёл после семейного скандала.

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