Бишкек, , 08:58 — REGNUM Республиканский штаб по предупреждению проникновения коронавируса в Киргизию 17 марта принял решение о необходимости закрыть границы страны для въезда иностранных граждан, — сообщила СМИ вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Решение пока не вступило в силу, для этого нужно принять соответствующий нормативно-правовой акт.

Предполагается, что запрет не коснется только перевоза грузов.

«Граждане иностранных государств, которые находятся в Кыргызстане, могут выехать. В Кыргызстан могут въехать наши граждане», — отметила Алтынай Омурбекова.