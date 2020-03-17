Париж, , 08:41 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран оценил «необходимые меры сдерживания» против коронавируса и призвал граждан ограничить свои контакты максимум пятью людьми, передает BFM TV.

«Меры по сдерживанию, предпринятые правительством, — это те, которые необходимы для защиты французов от эпидемии, вызванной новым коронавирусом», — заверил Оливье Веран в коротком видео, опубликованном вечером 16 марта.

«Не связывайтесь с более чем пятью людьми в день. Каждый контакт, которого можно избежать, может спасти жизнь», — написал он в своем сообщении в Twitter.

«Мы требуем от французов сокращения контактов, это эффективное средство борьбы с эпидемией, которая развивается в нашей и в соседних странах», — подчеркнул Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в условиях коронавируса жизнь в стране не должна полностью останавливаться.

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