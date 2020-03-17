Амстердам, , 08:38 — REGNUM 16 марта премьер-министр выступил с телевизионным обращением к нации в связи со вспышкой коронавируса. Выступление заранее было названо историческим, поскольку оно стало вторым прямым обращением премьер-министра к стране в её современной истории.

В своём выступлении Рютте предупредил, что значительная часть населения страны заразится вирусом COVID-19.

Он назвал предпринятые в последнее время меры по борьбе с распространением вируса небывалыми для страны в мирное время.

По словам Рютте, пока не разработана вакцин против COVID-19, должен быть выработан коллективный иммунитет. У переболевших появляется иммунитет против коронавируса. Чем крупнее часть населения, обладающая личным иммунитетом, тем меньше возможностей для вируса заразить пожилых людей или лиц, обладающих слабым здоровьем. Однако на выработку коллективного иммунитета могут потребоваться месяцы. Не исключено даже, что на это потребуется ещё больше времени.

Рютте пояснил, что власти страны надеются с помощью принятых мер максимально контролировать вирус. По его словам, это ограничило бы его распространение среди уязвимых слоёв населения, что позволило бы избежать острого пика в количестве заражений. Таким образом власти надеются избежать чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

По словам Рютте, сценарий, при котором вся страна перешла бы на полной карантин, мог бы иметь слишком тяжёлые последствия для экономики. При этом существовала бы опасность возвращения вируса после отмены карантина.

Последний раз премьер-министр Нидерландов обращался к стране в 1973 г. Тогда поводом послужил нефтяной кризис, вызванный нефтяным эмбарго со стороны арабских стран из-за поддержки Нидерландами Израиля в Четвёртой арабо-израильской войне.