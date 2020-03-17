Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) готова на один день прервать бойкот парламенту и принять участие в его заседании 17 марта. Об этом заявил журналистам председатель парламентской фракции этой партии Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал лидер фракции, он с соратниками поддержит создание конституционной комиссии, которая необходима для общенародного обсуждения поправок об изменении выборного законодательства Грузии.

«Мы не дадим «Грузинской мечте» и [ее лидеру] Бидзине Иванишвили повода снова обмануть своих избирателей и международных партнеров и сорвать соглашение, связанное с изменениями избирательной системы», — объяснил Гоциридзе цель возвращения партии в парламент, которому объявлен бойкот.

Он также сообщил, что участие в этой парламентской сессии является условием подписанного ранее соглашения между оппозицией и правящей партией «Грузинская мечта». В то же время Гоциридзе заявил, что в соглашении якобы говорится про освобождение «политзаключённых».

Как сообщало ИА REGNUM, в подписанном 8 марта соглашении между оппозицией и правящей партией стороны пришли к компромиссу о том, какие изменения будут внесены в избирательный закон к предстоящим парламентским выборам. Представители оппозиционных партий также настаивают, что в соглашении говорилось и об освобождении лиц, которых называют «политическими заключенными». В «Грузинской мечте» на это заявляют, что в соглашении другие формулировки, а политзаключенных в Грузии нет.

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