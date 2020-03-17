Иркутск, , 07:20 — REGNUM Состоявшаяся сегодня, 17 марта, 28 сессия Законодательного собрания Иркутской области стала сенсационной. Председательствующий на ней спикер областного парламента Сергей Сокол заявил о своей отставке и переходе на работу в Госдуму РФ. Как сообщает I38.ru, там он займёт место Ольги Баталиной (она назначена заместителем министра труда и социальной защиты).

«Так в жизни бывает. Предлагаю обсудить в неформальной обстановке сегодня вечером. Я слагаю полномочия спикера Законодательного собрания Иркутской области. Я очень благодарен за совместную работу», — пояснил спикер.

Выборы нового спикера областного парламента состоятся сегодня, во второй половине дня, а пока депутаты объявили перерыв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Иркутской области 9 сентября 2018 года прошли при явке 26,3%. По их итогам КПРФ получила в парламенте 18 мандатов, а «Единая Россия» — только 17. Тем не менее, иркутским коммунистам не удалось заполучить в региональном парламенте своего спикера. Сергей Сокол победил по итогам тайного голосования с перевесом в один голос.

Напомним, что Сергей Сокол прибыл в Иркутскую область в 2008 году в качестве первого заместителя губернатора. Курировал всю внутреннюю политику региона, в частности, выборы Законодательного собрания Иркутской области первого созыва, сразу после объединения региона с Усть-Ордынским округом. Как пишет babr24.com, уже тогда за Соколом закрепилась репутация, выражающаяся в трех словах: умный, расчетливый, жесткий. В мае 2009 года, после гибели на охоте губернатора Игоря Есиповского, Сокол стал исполняющим обязанности губернатора.

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