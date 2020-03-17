Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Американский штат Огайо намерен перенести проведение праймериз обеих партий США из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил губернатор штата Майк ДеВайн на своей странице в Twitter.

«В то время, как мы сталкиваемся с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения, проводить голосование завтра означает заставить работников и избирателей прийти на участки и подвергнуть их неприемлемому риску заражения коронавирусом», — заявил он.

Губернатор отметил, что решение суда, запрещающее перенос голосования, не повлияет на его решения. Он отменяет праймериз в соответствии с полномочиями, полученными в связи с объявлением в стране режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Кентукки перенесли праймериз на июнь из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Также первичные выборы были перенесены в штатах Луизиана и Джорджия.

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