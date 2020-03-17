Симферополь, , 06:13 — REGNUM В Крыму и в Волгоградской области с 16 по 20 марта пройдут командно-штабные учения с высадкой морского и воздушного десантов и боевыми стрельбами. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова примут участие более 1,5 тысячи десантников и более 300 единиц боевой техники, а также военно-транспортные самолеты, вертолеты и десантные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

Активная фаза учений пройдёт на полигонах в Крыму и под Волгоградом с 18 по 20 марта.

Во время учений будет проведена переброска войск в кратчайшие сроки на большие расстояния. Отработаны десантирование и захват выгодных рубежей, их удержание до высадки главных сил. Также будет проведена высадка подразделений ВДВ из десантных кораблей Черноморского флота.

На полигоне Камышинский в Волгоградской области пройдёт этап учений с боевой стрельбой по уничтожению лагеря условного незаконного вооружённого формирования.

20 марта на черноморском полигоне Опук десантно-штурмовые подразделения отразят наступление условного противника с моря.